شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا في المصري اليوم.. منتخب اليد يفوز بكأس أفريقيا.. و«كورونا» ينتقل إلى 11 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قراءنا الأعزاء

مساء الخير من صالة تحرير «المصري اليوم»

نقدم لكم عددنا ليوم الاثنين 27 يناير 2020، وفيه نتابع:

الصين وعدد من دول العالم، بينها أستراليا وأمريكا وبريطانيا واليابان وكندا وماليزيا، تكثّف إجراءاتها الوقائية للسيطرة على فيروس «كورونا» الذى أسفر عن وفاة 56 شخصًا، وأصاب 1975، خاصة بعد انتقاله إلى 11 دولة أخرى. وفى مصر، زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مطار شرم الشيخ الدولى، وحرصت على تفقد الحجر الصحى، لمتابعة خطة التأمين الطبى الاحترازية للتصدى للفيروس ومنع دخوله إلى البلاد، وشددت على ضرورة وضع «ماسكات» لجميع أعضاء فريق الحجر والعاملين بالمطار، كإجراء احترازى، إلى جانب متابعة جميع المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة.

وزير الخارجية، سامح شكرى، توجّه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد، للمشاركة فى الاجتماع الوزارى، الذى دعت إليه الإدارة الأمريكية مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن البنك الدولى، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة، فى إطار ما اتفقت عليه مختلف الأطراف خلال آخر جولات التفاوض، منتصف الشهر الجارى، من معاودة الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومى 28 و29 يناير الجارى، بهدف التوصّل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد.

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عدد من النواب شنَّ هجومًا عنيفًا فى الجلسة العامة للمجلس، الأحد، على المنظومة الضريبية، وطالبوا بتعديلها وإعادة النظر فى تأهيل العاملين بـ«المصلحة». فى المقابل، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: «ندرك أن المنازعات الضريبية كثيرة، والمنظومة تحتاج لتبسيط وتيسير ومجهود كبير لتحقيق أهداف الدولة لتوسيع قاعدة التحصيل، وهناك حالات تقدير جزافى ويتم التعامل معها». فيما وافق المجلس على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى مجموع مواده، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره نهائيًا.

الرئيس عبدالفتاح السيسى، تلقى، الأحد، وسام «سان جورج» من ألمانيا تقديرًا لجهوده فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى مصر، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى للرئاسة، إنه تم تسليم الوسام للرئيس من قِبَل رئيس الوفد الألمانى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «زيمبر أوبرنبال» بمدينة دريسدن الألمانية، هانز يواخيم، موضحًا أن «يواخيم» أشار إلى أن تقليد الرئيس بالوسام جاء تقديرًا لجهوده الحثيثة فى شتى المجالات، خلال السنوات الماضية.

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يبحث خلال اليومين المقبلين، الشق السياسى من خطة السلام الأمريكية فى الشرق الأوسط، المعروفة باسم «صفقة القرن»، مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة الإسرائيلية بينى جانتس، ويتوقع أن ينشر البيت الأبيض الشق السياسى لـ«صفقة القرن» قبيل اجتماعات ترامب مع نتنياهو وجانتس، قبل الإعلان عنها رسميًا الثلاثاء، بحسب تأكيدات ترامب. وقال مسؤول إسرائيلى، لم يذكر اسمه، إن اجتماعًا أوليًا بين ترامب ونتنياهو سيعقد، الاثنين، يليه اجتماع آخر الثلاثاء، وقال نتنياهو إن «صفقة القرن» ستكون «تاريخية».

وفي ملحق «ملاعب المصري اليوم» ننشر تفاصيل خطة الأهلى لتجديد عقود «الرباعى الكبير»، حيث سيحصل وليد سليمان على 7 ملايين جنيه، وأحمد فتحى فى المرتبة الثانية بـ6 ملايين، وحسام عاشور في المركز الثالث بـ5 ملايين، ثم شريف إكرامى بـ4 ملايين جنيه، ومثّل رأى «فايلر» المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، ونسبة المشاركة في المباريات أهم عناصر تحديد رواتب اللاعبين. وفي حوار مع الثعلب الصغير حازم إمام، قال إن العمل العام في المجال الرياضي فى مصر «قلة قيمة»، ولفت إلى أن دورى أبطال إفريقيا صعب على الأهلي والزمالك، معتبرًا أن إنجاز المنتخب الأوليمبى الأخير يُحسب لمجلس هاني أبوريدة.

وفى أعمدة وصفحات الرأي، نقرأ مقال وحيد حامد: «المتأسلمون...؟»، ونوال السعداوي: «أنكر الداعية فعلته معى ووصفنى بقلة الأدب والفساد»، ود.عمرو الشوبكي: «المحليات ومصر الجديدة»، ومحمد علي إبراهيم: «400 ألف فدان مهددة بالضياع!!»، ود.محمد كمال: «الإعلام والديناصورات»، وأحمد جلال: «المزاحمة أنواع».

بعد الطبع:

المنتخب الوطني المصري لكرة اليد يتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، بعد تتويجه بطلاً للنسخة الـ23 لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد على حساب تونس في تونس، للمرة السابعة في تاريخ الفراعنة، وفاز منتخب مصر في المباراة النهائية التى شهدت وقائع شغب من الجمهور التونسى بنتيجة 27-22.