الأهلي يفوز على النجم الساحلي بهدف «أجايي» ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الأهلي الفوز على ضيفه النجم الساحلي، بنتيجة هدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب ستاد السلام بالقاهرة، في اطار الجولة 5 من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وسجل النيجيري جونيور أجايى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول والمباراة.
وبتلك النتيجة تصدر الأهلي مجموعته برصيد 10 نقاط ويأتي النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط والهلال بنفس الرصيد في المركز الثالث بينما يقبع بلاتنيوم في قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة.
ويتحتم على الأهلي التعادل أو الفوز في الجولة الأخيرة امام فريق الهلال السوداني في أم درمان في الجولة الأخيرة لحسم التأهل إلى دور الثمانية.
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