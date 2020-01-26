شكرا لقرائتكم خبر عن يد مصر بالنجمة الأفريقية السابعة: اول تتويج على حساب تونس بملعبها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب كأس أمم افريقيا ٢٠٢٠ اثر تفوقه في المباراة النهائية على حساب المنتخب التونسي المنظم بنتيجة ٢٧- ٢٣، مساء اليوم الاحد.
وحقق منتخب مصر اللقب الافريقي للمرة السابعة في تاريخه، حيث سبق وأن تربع على عرش القارة السمراء وعانق الكأس في نسخ ١٩٩١، ١٩٩٢، ٢٠٠٠، ٢٠٠٤، ٢٠٠٨، ٢٠١٦، قبل ان يعانق اللقب الليلة في نسخة ٢٠٢٠.
ونجح فراعنة اليد في حصد اللقب للمرة الأولى في ظل اقامة المسابقة في تونس، حيث سبق وان تقابل الطرفان في نهائي نسخة ٢٠٠٦ التي نظمتها تونس وحقق نسور قرطاج اللقب انذاك.
ونجح المنتخب المصري لكرة اليد من احراز اللقب خارج مصر للمرة الرابعة، فكان تتويجه بلقب ١٩٩٢ في كوت ديفوار وفي ٢٠٠٠ بالجزائر والظفر بلقب ٢٠٠٨ بأنجولا، ومعانقة لقب نسخة ٢٠٢٠ في تونس.
وضمت قائمة الشرف من نجوم المنتخب المصري المتوج باللقب كلا من:كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على، ومحمد سند، وأكرم يسرى في مركز الجناح الأيمن، وأحمد الأحمر، ويحيى خالد، ومحسن رمضان، وأحمد خيري، وسيف الدرع، وأحمد هشام السيد، ويحيى الدرع، وعلى زين، وحسن قداح، وعمر بكار، وأحمد مؤمن في مركز الجناح الأيسر، وإبراهيم المصري، وممدوح هاشم، ووسام نوار، وأحمد عادل، وخالد وليد، بقيادة فنية للاسباني روبترو جارسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر يد مصر بالنجمة الأفريقية السابعة: اول تتويج على حساب تونس بملعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.