شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الاتحاد: شروسبري يقلب تأخره امام ليفربول الى تعادل مثير ويجبره على الإعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلب فريق «شروسبري تاون» الإنجليزي تأخره بهدفين، إلى تعادل بنتيجة 2-2 أمام ضيفه ليفربول، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب مونتكومري ميداو، ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليفرض بالتالي على بطل أوروبا خوض مباراة إعادة على ملعب الأنفيلد، لتحديد هوية المتأهل بينهما إلى الدور الخامس.

وسجل هدفي ليفربول كورتيس جونز في الدقيقة 15 ودونالد لوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46، بينما سجل هدفي شروسبري جاسون كومينجز في الدقيقتين 65 و75 على التوالي.

وسبق وأن تواجه الفريقان مرة واحدة من قبل، وكان ذلك في دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، في شهر فبراير عام 1996، وحينها فاز ليفربول برباعية نظيفة خارج ميدانه، ووصل لنهائي المسابقة في ذلك الموسم.