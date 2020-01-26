شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي ينعى الأسطورة الأمريكية كوبي براينت: ارقد في سلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم لاعب فريق أستون فيلا ومنتخب مصر، أحمد المحمدي، تعازيه بعد وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت والذي لقى مصرعه اليوم، الأحد.
وأكدت تقارير صحفية أن كوبي براينت لقى مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، رفقة 4 أشخاص آخرين.
ونشر المحمدي، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، صورة للنجم كوبي براينت، وكتب: «ارقد في سلام يا أسطورة».
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