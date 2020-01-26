شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أسطورة كرة السلة كوبي براينت في تحطم طائرته الخاصة بكاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفادت صحيفة ميرور البريطانية بمصرع كوبي براينت، أسطورة كرة السلة، الأحد، في تحطم طائرة هليكوبتر فوق ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتمتع أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين بمهارة متألقة استمرت 20 عامًا مع فريق لوس أنجلوس ليكرز خلال فترة احترافه اللعبة. Advertisements وكان براينت مسافرا في مروحيته الخاصة عندما تحطمت في كالاباساس بكاليفورنيا. وذكرت تقارير إعلامية أن المروحية اشتعلت فيها النيران بعد هبوطها، حيث حاولت خدمات الطوارئ إنقاذ من كانوا على متنها. وجرى التأكد من وفاة خمسة أشخاص نتيجة تحطم الطائرة، ومازالت التحقيقات جارية بشأن الحادث.

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