شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النيجيري جونيرو أجايى أول أهداف مباراة الأهلي والنجم الساحلي، ليتقدم الشياطين الحمر بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن بين الفريقين، في إطار منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وسجل الأهلي الهدف الأول عن طريق أجايى في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول والمباراة.
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