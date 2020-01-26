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أتلتيكو يواصل ترنحه بالتعادل مع ليجانيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

واصل أتلتيكو مدريد ترنحه في الموسم الحالي وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ليجانيس أمس في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يستطع الفريق التخلص من آثار صدمة الخروج المبكر من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث فشل في تحقيق الفوز أمس بسبب سوء الحظ أحيانا وعدم احتساب الحكم ركلتي جزاء على الأقل للفريق في وسط الشوط الثاني.

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ورفع أتلتيكو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، ورفع ليجانيس رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام إسبانيول.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة طرد حارس ليجانيس، إيفان كويار لنيله الإنذار الثاني في اللقاء، فيما تولى المدافع جوناثان سيلفا مهمة حراسة المرمى في اللحظات المتبقية من اللقاء.

وكان أتلتيكو ودع بطولة الكأس الخميس الماضي بالهزيمة 1 - 2 بعد وقت إضافي خلال مباراته في دور الـ32 أمام كولتورال ديبورتيفا ليونيسا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.