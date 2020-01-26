رابطة الدوري السعودي تطلق حملة " دورينا الأغلى " احتفالاً بنجاح الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم ، حملة #دورينا_الأغلى للاحتفال بنجاح النصف الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020، الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً للمباريات بلغ أكثر من مليون مشجع ومشجعة، كأحد أكبر الأرقام من حيث الحضور منذ تأسيس الرابطة عام 2008.

وتهدف حملة دورينا الأغلى إلى تسليط الضوء على النمو والنجاح الكبير الذي تشهده المسابقة هذا الموسم، إضافة إلى التفاعل والتواصل مع الجماهير التي ملأت مدرجات الملاعب على مدار 120 مباراة أقيمت حتى الآن في البطولة، وذلك عبر عدد من الرسائل التفاعلية مع الجماهير الرياضية، التي ستكون جميعها حاضرة من خلال وسم #دورينا_الأغلى في الحسابات الرسمية للدوري والأندية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وستسلط الحملة الضوء على عدد من الأرقام المميزة والإحصاءات الفنية التي تحققت خلال 15 جولة مضت، وأسهمت في ارتفاع مستوى المنافسة داخل المستطيل الأخضر، و جرى رصدها عن طريق OPTA الشريك الإحصائي للدوري.