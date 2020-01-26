ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا بعد نهاية الجولة الخامسة

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جدة - عمرو شويل
ترتيب هدافي دوري ابطال افريقياوشهد اليوم إقامة مباراة واحدة فقط ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث واجه الأهلي فريق النجم الساحلي على ملعب ستاد السلام.
ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا
وحقق الأهلي الانتصار على حساب النجم الساحلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب السلام.
أحرز هدف الأهلي اللاعب جونيور أجايي بالدقيقة 32 من عمر المباراة.
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