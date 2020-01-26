ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا بعد نهاية الجولة الخامسة

جدة - عمرو شويل

ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا

ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا

وجاء ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا بعد نهاية الجولة كالتالي، حيث ظل كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي في الصدارة برصيد 9 أهداف، يليه كل من كريستوفاو باسينسيا مابولولو بريميرو دي اوجوستو ومصطفى محمد نجم الزمالك برصيد 6 أهداف لكل منهما، ثم حسين الشحات نجم الأهلي برصيد 5 أهداف.وشهد اليوم إقامة مباراة واحدة فقط ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث واجه الأهلي فريق النجم الساحلي على ملعب ستاد السلام.

وحقق الأهلي الانتصار على حساب النجم الساحلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب السلام.

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