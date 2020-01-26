شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجم الساحلي.. الخطيب يبادل الجماهير التحية من المقصورة الرئيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الجماهير المتواجدة بملعب استاد السلام الدولي وتحديداً المقصورة الرئيسية على تبادل التحية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فور وصوله لحضور مباراة النجم الساحلي التونسي. وتواجد الخطيب ومجلس إدارته بمقصورة ملعب استاد السلام مع وفد النجم الساحلي وعدد من قيادات الفريق. وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم النادي الأهلي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما بملعب استاد السلام الدولي. وحرص الثنائي أسامة حسني وحسام عاشور على عناق اللاعب في المقصورة والترحيب به قبل انطلاق المباراة. Advertisements ويسعى اللاعب الدولي لعبور الأزمة الصحية التي يعاني منها والتي ساهمت بشكل كبير في الابتعاد عن الملاعب لأشهر قليلة ماضية. ويأمل النادي الأهل في الاقتراب خطوة نحو التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ينافس فيها أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم ستار الزيمبابوي. خطف النجم الدولي مؤمن زكريا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأنظار فور وصوله الى مقصورة إستاد السلام الدولي الأمامية لحضور مباراة المارد الأحمر ضد النجم الساحلي في الجولة قبل الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد النجم الساحلي

الأهلي ضد النجم الساحلي

الأهلي ضد النجم الساحلي (7)

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