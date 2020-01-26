شكرا لقرائتكم المصرى يفوز على نواذيبو بهدف ويتأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأهلل المصرى البورسعيدي إلى دور الـ8 بالكونفدرالية بعد الفوز على نظيره نواذيبو الموريتاني، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامس من المجموعة الأولى من دور المجموعة لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.
وجاء الهدف في الدقيقة 86 من عمر المباراة، عن طريق لاعب الوسط البوركيني سعيدو سينبوري.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المصري إلى 9 نقاط محتلًا بهم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بينما ارتفع رصيد نواذيبو إلى نقطتين في المركز الأخير.
وبذلك ضمن فريق المصري التأهل إلى الدور القادم للبطولة رفقة نادي بيراميدز الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.
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