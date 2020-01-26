شكرا لقرائتكم شوط أول سلبي بين المصري ونواذيبو بالجولة الخامسة من الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل المصرى البورسعيدى مع نظيره نواذيبو المورينانى سلبيا فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية .

وبدأ المصرى البورسعيدى المباراة بتشكيل مكون من :-حراسة المرمى : أحمد مسعود،خط الدفاع : كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى،خط الوسط : عمرو موسى – إسلام عطية – مفتاح طقطق – حسن على،خط الهجوم : اوستن اموتو – محمود وادى.

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ويتصدر بيراميدز قمة هذه المجموعة برصيد 12 نقطة بعد الخسارة أمام رينجرز، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقع رينجرز النيجيري فى المركز الثالث برصيد 3 نقط وونواذيبو الموريتانى رابعا برصيد نقطتين .