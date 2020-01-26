شكرا لقرائتكم فرج عامر: رحيل حسام حسن يهدم سموحة وصفقة صلاح محسن لم تكلفنا كثيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة إن رحيل حسام حسن فى الانتقالات الشتوية الجارية سيهدم الفريق خاصة أن اللاعب من العناصر المميزة ويتواجد فى المراكز الأولى ترتيب هدافى الدورى المصرى.

أضاف عامر فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه خالد الغندور على قناة الزمالك إن صفقة صلاح محسن مهاجم الأهلى المنتقل لفريقه حديثا لم تكلفه كثيرا كما أثير.

إذ نجح مهاجم الأهلي في تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات شارك بهم في دوري أبطال إفريقيا بينما لعب مباراة واحدة في الدوري لمدة 25 دقيقة.

وكان صلاح محسن انتقل إلى الأهلي من إنبي في يناير 2018.