شكرا لقرائتكم فخر الدين بن يوسف: الإسماعيلى بوابتى للتألق من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى الجديد أن اللاعبين جميعا كانوا على قدر المسئولية لذلك كان التأهل من نصيبنا.

وأشار فى تصريحات مقتضبة عقب المباراة :”سعيد للغاية بالانضمام للإسماعيلى الذى سيكون بوابتى للعودة للتألق من جديد “.

وواصل :”جماهير الإسماعيلى لها سحر خاص على أداء اللاعبين ،وأشكرهم جدا على دعمهم ومساندتهم لى ولباقى أعضاء الفريق”.

وأنهى حديثه :”سأبذل قصارى جهدى من أجل اسعاد الجماهير والمساهمة فى اعادة النادى لمنصات التتويج عربيا”.

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وحصد فريق الإسماعيلى بطاقة التأهل لنصف نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، بعدما أقصى الاتحاد السكندرى عقب التعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات إياب دور ربع النهائى، وكان الدراويش حققوا الفوز على زعيم الثغر فى الإسكندرية بمباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.