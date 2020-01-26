شكرا لقرائتكم إيقاد شعلة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأقيم حفل الافتتاح وفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص، يبدأ بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية، ثم دخول الإعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، ثم كلمة للرئيس الإقليمي لأفريقيا تشارلز نيامبى، ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز. وكلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وتقام الألعاب في أربع رياضات، هى: كرة القدم، وكرة السلة، والبوتشى، وألعاب القوى، حتى 31 يناير 2020، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 42 دولة أفريقية على ملعب الدفاع الجوى واستاد القاهرة الدولى.
وتأتى إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020، تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذى يحظى به ذوى الإعاقة الفكرية خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التى تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني
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