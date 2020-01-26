شكرا لقرائتكم حسين الشحات: كنا نرغب في الفوز بعدد أكبر من الأهداف ولكن التوفيق منعنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح حسين الشحات في تصريحات عقب المباراة : كنا نرغب في الفوز بعدد أكبر من الاهداف..حاولنا التسجيل كثيراً لكن الحظ لم يُحالفنا في اللقاء فقد خرجت الكرة من على خط مرمى الضيوف أكثر من مرة.
واشار لاعب الاهلي إلى أن النجم الساحلي فريق قوي وكبير وله خبرات وكان خصماً قوياً للمارد الأحمر ، موضحاً أن لاعبو الاهلي نزلوا أرض الملعب وهدفهم واحد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية وإستكمال مشوار التتويج بلقب أفريقيا.
وتابع: تنتظرنا مباراة صعبة في السودان أمام الهلال في الاول من فبراير المقبل في ختام دور المجموعات وأثق أننا قادرون على التأهل كأول المجموعة من السودان بفضل إصرار وعزيمة اللاعبين ورغبتهم في إسعاد الجماهير بالتأهل والمنافسة على اللقب الافريقي.
لعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.
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