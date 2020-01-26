شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى: الإسماعيلى على أعتاب التعاقد مع لاعب أفريقى جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري



عبر صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلي عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، بعد التعادل السلبى مع الاتحاد السكندري سلبيا على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات إياب دور ربع النهائى، حيث استفاد الدراويش من الفوز على زعيم الثغر فى الإسكندرية بمباراة الذهاب بهدف دون رد.

قال المنياوى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور إن مواجهة الاتحاد السكندرى كانت صعبة مشيرا إلى أن الجهاز الفنى لفريقه بقيادة جوميز تعامل جيدا مع اللقاء لافتا إلى إنه يتمنى استكمال المسيرة فى البطولة وإسعاد جماهير الدراويش.

تمنى مدير الكرة بالإسماعيلى عدم ابتعاد الأهلى والزمالك عن البطولة مؤكدا أن فريقه افترب من حسم صفقة أفريقية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.