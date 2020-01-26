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الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب اليد بالصعود لأولمبياد طوكيو

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جدة - عمرو شويل  

وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي على تويتر: " أهنئ الشعب المصري وأبنائي أبطال منتخب مصر لكرة اليد، بحصولهم على كأس إفريقيا، والتأهل لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وأتوجه لهم جميعا بالتحية للأداء البطولي وروح القوة والعزيمة لتحقيق الانتصار".

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نجح منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو  فى الفوز على نظيره التونسى  27-23  صاحب الأرض والجمهور بنتيجة ، ليتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية و يخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

 

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