شكرا لقرائتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب اليد بالصعود لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي على تويتر: " أهنئ الشعب المصري وأبنائي أبطال منتخب مصر لكرة اليد، بحصولهم على كأس إفريقيا، والتأهل لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وأتوجه لهم جميعا بالتحية للأداء البطولي وروح القوة والعزيمة لتحقيق الانتصار".

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نجح منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو فى الفوز على نظيره التونسى 27-23 صاحب الأرض والجمهور بنتيجة ، ليتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية و يخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.