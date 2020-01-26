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شكرا لقرائتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب اليد بالصعود لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي على تويتر: " أهنئ الشعب المصري وأبنائي أبطال منتخب مصر لكرة اليد، بحصولهم على كأس إفريقيا، والتأهل لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وأتوجه لهم جميعا بالتحية للأداء البطولي وروح القوة والعزيمة لتحقيق الانتصار".
نجح منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو فى الفوز على نظيره التونسى 27-23 صاحب الأرض والجمهور بنتيجة ، ليتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية و يخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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