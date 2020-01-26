شكرا لقرائتكم السعودي الأولمبي يخسر أمام كوريا في نهائي كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بضربة رأس في الوقت القاتل، انتزع منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي لكرة القدم لقب النسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) بالفوز على نظيره السعودي 1 - صفر اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم في تايلاند.

وحسم المنتخب الكوري المباراة واللقب لصالحه بفضل الهدف الذي سجله جيونغ تاي ووك في الدقيقة 113.

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وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين قبل أن يحسمها المنتخب الكوري لصالحه بهدف في الشوط الإضافي الثاني.

وكان المنتخبان حسما بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) بمجد وصولهما للمباراة النهائية.

كما رافقهما المنتخب الأسترالي بالفوز على منتخب أوزبكستان 1 - صفر السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.