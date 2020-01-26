في الدقيقة الـ32.. أجاي يحرز الهدف الأول للأهلي في شباك النجم الساحلي

نجح فريق الأهلي في تسجيل الهدف الأول في مرمى النجم الساحلي عن طريق جونيور أجاي في الدقيقة 32، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف بعد تسديد الكرة أكثر من مرة داخل منطقة الجزاء حيث نجحت دفاعات النجم في إخراج الكرة وكذلك أشرف كرير تصدى للكرة، إلا أن أجاي نجح في تسجيل الكرة بصاروخية على يمين حارس المرمى.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبلاتنيزم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النجم الساحلي، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفضل فايلر الإبقاء على المهاجم السنغالي أليو بادجي، الوافد الجديد لصفوف المارد الأحمر، على مقاعد البدلاء، بينما سيقود مروان محسن خط الهجوم.

وسيلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن.

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ويجلس على دكة البدلاء: بادجي، أحمد فتحي، وليد سليمان، كهربا، أيمن أشرف، محمود متولي، شريف إكرامي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وصل لملعب السلام منذ دقائق استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي.

كما وصل طاقم تحكيم المباراة وحرصوا على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الإجراءات قبل بداية المباراة.

كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي بقيادة كارلوس جاريدو، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل، على ملعب استاد السلام الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق التونسي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أشرف كرير

الدفاع: بهاء السلامي - زياد بوغطاس - عمار الجمل - مرتضى بن وناس.

الوسط: محمد أمين بن عمر - مالك بعيو - سليم بوخنشوش - وجدي كشريدة - إيهاب المساكني.

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثقته في لاعبيه وقدرتهم على حصد النقاط الثلاث اليوم، والوصول إلى النقطة العاشرة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ومن ثم الاقتراب أكثر من التأهل لربع النهائي.

وأشار فايلر إلى صعوبة المنافسات الأفريقية مقارنة بنظيرتها المحلية؛ نظرا لأن مسابقة دوري الأبطال الإفريقي تضم مجموعة من الأندية هي الأقوى على مستوى القارة السمراء.

وقال فايلر قبل ساعات من مواجهة النجم الساحلي التونسي اليوم، "نعم الدوري المحلي يضم أندية قوية ولكن مستوى المنافسة، أقل من منافسات دوري أبطال أفريقيا".

الهجوم: كريم عريبي.