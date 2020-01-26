نصف ساعة.. الشناوي ينقذ الأهلي من هدفين للنجم الساحلي.. والأهلي يسيطر بدون خطورة.. وكهربا بيسخن

مرت نصف ساعة من زمن مباراة الأهلي والنجم الساحلي، ولازال التعادل السلبي مسيطر على نتيجة اللقاء الذي يجمعهم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتحصل الأهلي على ركلة ركنية مع بداية اللقاء على يسار مرمى النجم الساحلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة لكن حكم المباراة تدخل سريعا بإحتساب خطأ عكسي على علي معلول.

وفي الدقيقة السادسة، كاد بوخنشوش أن يفاجئ الأهلي بالهدف الأول، لولا تألق الحارس محمد الشناوي والذي تصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة السابعة نفذت ركلة ركنية للنجم الساحلي على يسار مرمى الأهلي وفشل مهاجمي الفريق في التعامل معها بشكل جيد لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 20 انفرد كريم لعريبي مهاجم النجم الساحلي بمرمى الشناوي، لكن الاخيرة تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 25 من عمر المباراة طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي كهربا بالقيام بتدريبات الإحماء.

ويسيطر الأهلي الطرف الأكثر سيطرة على وسط الميدان لكن دون خطورة تذكر على مرمى الفريق التونسي.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النجم الساحلي، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفضل فايلر الإبقاء على المهاجم السنغالي أليو بادجي، الوافد الجديد لصفوف المارد الأحمر، على مقاعد البدلاء، بينما سيقود مروان محسن خط الهجوم.

وسيلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ.

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خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: بادجي، أحمد فتحي، وليد سليمان، كهربا، أيمن أشرف، محمود متولي، شريف إكرامي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وصل لملعب السلام منذ دقائق استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي.

كما وصل طاقم تحكيم المباراة وحرصوا على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الإجراءات قبل بداية المباراة.

كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي بقيادة كارلوس جاريدو، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل، على ملعب استاد السلام الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق التونسي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أشرف كرير

الدفاع: بهاء السلامي - زياد بوغطاس - عمار الجمل - مرتضى بن وناس.

الوسط: محمد أمين بن عمر - مالك بعيو - سليم بوخنشوش - وجدي كشريدة - إيهاب المساكني.

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثقته في لاعبيه وقدرتهم على حصد النقاط الثلاث اليوم، والوصول إلى النقطة العاشرة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ومن ثم الاقتراب أكثر من التأهل لربع النهائي.

وأشار فايلر إلى صعوبة المنافسات الأفريقية مقارنة بنظيرتها المحلية؛ نظرا لأن مسابقة دوري الأبطال الإفريقي تضم مجموعة من الأندية هي الأقوى على مستوى القارة السمراء.

وقال فايلر قبل ساعات من مواجهة النجم الساحلي التونسي اليوم، "نعم الدوري المحلي يضم أندية قوية ولكن مستوى المنافسة، أقل من منافسات دوري أبطال أفريقيا".

الهجوم: كريم عريبي.