أحداث شغب بنهائي أفريقيا.. منتخب اليد بطلا لأفريقيا على حساب تونس ويتأهل لأولمبياد طوكيو.. إصابة لاعبين

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد لقب البطولة الأفريقية، بعد فوزه الكاسح على نظيره التونسي في المباراة النهائية على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 27 - 22، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتفوق لاعبو "الفراعنة" طوال أحداث المباراة، حيث تمكنوا من حسم الشوط الأول بنتيجة 15 - 11، ليواصلوا التألق في الشوط الثاني ليحسموا المباراة بفارق .

شهد اللقاء تألق معظم لاعبي المنتخب وعلى رأسهم الثنائي كريم هنداوي حارس المرمى ومحمد سند الجناح الأيمن، ليخطفوا اللقب وبطاقة التأهل إلى الأولمبياد من أنياب "النسور الخضراء".

وشهدت الدقائق الأخيرة أحداث مؤسفة من جانب الجماهير التونسية، بعد تعديها على لاعبي المنتخب الوطني بعد ضياع الحلم الأولمبي.

ألقت الجماهير التونسية الزجاجات على صالة رادس المستضيفة لنهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد.

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وكانت المباراة تشير إلى الدقيقة 28، حيث ألقت الجماهير التونسية زجاجات لتصيب عمر الوكيل "بكار"، وممدوح هاشم.

ويتأهل المنتخب الوطني بصفته ثامن بطولة العالم الأخيرة بعد أن أصبح بطلاً لأفريقيا، ليمنح الفرصة لمنتخب أنجولا رابع أفريقيا للعب الملحق العالمي إلى جانب كل من تونس الوصيف والجزائر صاحب المركز الثالث.

ويعد هذا هو اللقب السابع في تاريخ "الفراعنة"، والخامس على حساب المنتخب التونسي.