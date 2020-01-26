الحد إلى نصف نهائي كأس ملك البحرين

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تأهل الحد إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك البحرين في كرة القدم بفوزه على الشباب 3-1 الأحد على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى في اياب ربع النهائي النسخة الثالثة والأربعين.
وكان الشباب البادئ بالتسجيل مبكرا عن طريق علي جاسم (2)، ولكن الحد رد بقوة وسجل هدفين متتاليين عن طريق السوري محمد فارس (26 و31)، واضاف السنغالي ممادو درامي الهدف الثالث (69).
وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا.
ويلتقي الحد في نصف النهائي مع الفائز من لقاء القمة بين الرفاع والرفاع الشرقي المقرر الأربعاء المقبل.
وكان المنامة والمحرق تأهلا لنصف النهائي وسيتواجهان معا بعد فوزهما على البسيتين وقلالي 2-صفر و3-1 على التوالي.
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