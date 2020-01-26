الإسماعيلي إلى نصف نهائي بطولة الاندية العربية

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تأهل الاسماعيلي الي الدور نصف النهائي لبطولة الاندية العربية في كرة القدم ("كأس محمد السادس للاندية الابطال") بتعادله مع ضيفه مواطنه الاتحاد السكندري صفر-صفر الاحد بملعب الاسماعيلية في اياب ربع النهائي.

وكان الاسماعيلي فاز 1-صفر ذهابا بالإسكندرية.

وتنتظر الاسماعيلي مواجهة قوية في الدور نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري حيث يلتقي الفريقان ايابا في التاسع من شباط/فبراير المقبل بالدار البيضاء بعدما حسم الفريق المغربي لقاء الذهاب في صالحه 2-1 على ارض مضيفه.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الاول، وان كان الاتحاد السكندري الافضل والأخطر على مرمى الاسماعيلي، حيث اهدر الثلاثي احمد رفعت وخالد قمر والاوغندي ايمانويل اوكري عدة فرص، وحرمت العارضة الضيوف من هدف بعدما ردت رأسية قوية لخالد قمر (28).

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ونشط لاعبو الاسماعيلي هجوميا مع بداية الشوط الثاني، وردت العارضة تسديدة محمد الشامي (54)، ثم أبعد حارس الضيوف عماد السيد تسديدة عبد الرحمن مجدي بصعوبة الي ركنية (58)، وأخرى للناميبي بينسون شيلونغو من انفراد (62)، قبل ان يترك الاخير مكانه للوافد الجديد التونسي فخر الدين بن يوسف (76) في اول مشاركة له مع الاسماعيلي قادما من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر.

ملخص المباراة: