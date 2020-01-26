إسبانيا تحتفظ بلقب بطولة أوروبا لكرة اليد وتتأهل إلى أولمبياد طوكيو









اسماء السيد - احتفظ المنتخب الاسباني بلقبه في بطولة أوروبا لكرة اليد بفوزه على نظيره الكرواتي 22-20 الاحد في المباراة النهائية في العاصمة السويدية ستوكهولم، ليضمن بالتالي بطاقة التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 هذا الصيف في اليابان.

وبات المنتخب الاسباني الذي خسر النهائي اربع مرات اعوام 1996 و1998 و2006 و2016، اول من يحقق لقبين اوروبيين على التوالي منذ المنتخب السويدي الذي رفع الكأس أعوام 1998، 2000 و2002.

وهذه المرة الثالثة التي يخسر فيها المنتخب الكرواتي المباراة النهائية بعد عامي 2008 و2010 وسيتحتم عليه خوض غمار تصفيات الاولمبياد في بطولة في باريس-بيرسي مع فرنسا، البرتغال ومنتخب افريقي، حيث سيتأهل منتخبان من اربعة الى طوكيو.