البلجيكي نوفيل يحرز المركز الأول في رالي مونتي كارلو









اسماء السيد - أحرز سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل الأحد رالي مونتي كارلو، المرحلة الأولى من بطولة العالم للراليات، بفضل تألقه في المراحل الست الخاصة الأخيرة.

وكسب نوفيل المراحل الأربع الخاصة التي أقيمت الأحد وأنهى الرالي في الصدارة بزمن 3:10.57,06 ساعات متفوقا على سائقي تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم ست مرات، (بفارق 12,06 ثانية)والبريطاني إلفين إيفانز (14,03 ث).

وكسب نوفيل المراحل الست الاخيرة من السباق رافعا غلته الى تسع مراحل من الـ16 التي شهدها الرالي، بينها ثماني من أصل المراحل التسع الأخيرة، أبرزها المرحلة الأخيرة التي تمنح بطلها نقاطا إضافية في ترتيب بطولة العالم.

وهي المرة الاولى التي يفوز فيها نوفيل برالي مونتي كارلو.

وقال نوفيل "كانت لدينا مشاعر رائعة في اليومين الاخيرين. كانت نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لنا ولكنني سعيد جدا. منذ فترة طويلة وأنا أسعى إلى تحقيق هذا الفوز ومن الجيد بداية الموسم بهذه الطريقة".

وهي المرة الثالثة عشرة التي يحرز فيها نوفيل المركز الاول في أحد راليات بطولة العالم، علما بأنه حل وصيفا لبطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وعوَّض نوفيل خيبة هيونداي في رالي مونتي كارلو عقب خروج بطل العالم الإستوني أوت تاناك بسبب حادث خطير تعرض له الجمعة في المرحلة الرابعة، عندما فقد السيطرة على سيارته في أحد المنعرجات بعدما كان يقودها بسرعة مفرطة فخرجت عن مسارها وانزلقت نحو منحدر، ما عرضها لعدة انقلابات لعشرات الامتار قبل أن تتوقف وبها أضرار جسيمة.

وخرج تاناك ومساعده يارفويا سالمين، لينتهي سباقهما علما بأنهما كانا في المركز الرابع لحظة الحادث.

وحل الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم سبع مرات ومثلها في مونتي كارلو، سادسا. وقال "إنها ليست النتيجة التي كنا ننتظرها".

في المقابل، قال أوجييه البطل سبع مرات أيضا في مونتي كارلو بينها الاعوام الستة الاخيرة "من الجيد بدء الموسم على منصة التتويج" معربا عن ارتياحه في أول سباق له مع فريقه الجديد تويوتا.

وهنا ترتيب الخمسة الأوائل:

1- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 3:10.57,06 ساعات

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2- الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بفارق 12,06 ثانية

3- البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 14,03 ث

4- الفنلندي إسابيكا لابي (فورد) بفارق 3,09 دقائق

5- الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا) بفارق 4,17,02 د

- ترتيب بطولة العالم:

1- نوفيل 30 نقطة

2- أوجييه 22

3- إيفانز 17

4- لابي 13

5- روفانبيرا 10

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