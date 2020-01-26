فيردر بريمن ينتكس مجددا









اسماء السيد - انتكس فيردر بريمن مجددا بخسارته المذلة أمام ضيفه هوفنهايم صفر-3 الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحسم الضيوف النتيجة في الدقائق الـ25 الأخيرة، فافتتحوا التسجيل بالنيران الصديقة عندما سجل لاعب الوسط الهولندي دافي كلاسن بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65، وأضاف النمسوي كريستوف باومغارتنر الهدف الثاني بعد 14 دقيقة (79)، قبل أن يختم الأرميني سركيس آدميان المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

وهي الخسارة الخامسة في المباريات الست الأخيرة لفيردر بريمن والعاشرة هذا الموسم فبقي في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، فيما استعاد هوفنهايم توازنه بعد خسارته امام اينتراخت فرانكفورت في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث في المباريات الأربع الأخيرة والتاسع هذا الموسم.

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وصعد هوفنهايم إلى المركز السابع برصيد 30 نقطة.

ويلعب لاحقا باير ليفركوزن مع فورتونا دوسلدورف في ختام المرحلة.

ملخص مباراة فيردر بريمن وهوفنهايم: