شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الأهلي والنجم الساحلي بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والنجم الساحلى المقامة حالياً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والنتيحة ما زالت التعادل سلبيا. ويلعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي.

وتضم قائمة البدلاء، شريف إكرامي - محمود متولي - وليد سليمان - أيمن أشرف - اليو بادجي - أحمد فتحي - كهربا وخرج من القائمة محمد مجدي قفشة في مفاجأة غير متوقعة.

جاءت البداية حماسية من جانب الفريقين وحاول الاهلي تسجيل هدف مبكر عن طريق الخط الأمامي أجاي ومروان والشيخ لكن دفاع الضيوف ظهر مُتماسك للغاية، وتألق محمد الشناوي حارس الاهلي وتصدى لتسديدة قوية من النجم الساحلي في الدقيقة السادسة ونجح في تحويل الكرة إلى ضربة ركنية لتضييع أول فرصة حقيقية في المباراة.

Advertisements

واصل الفريقين اللعب بحماس وظهر الفريق التونسي بشكل جيد وبادر الاهلي الهجمات ولم ينكمش دفاعياً ، فيما حاول الاهلي إختراق حصون النجم الساحلي.

ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعًا شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ولعب الأهلي أمام أندية تونس 44 مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، وتحمل مباراة اليوم الأحد رقم 45، وواجه الأهلي ست فرق تونسية في مقدمتها الترجي الرياضي، الذي التقى الأهلي في 20 مباراة، ثم النجم الساحلي بـ12 مباراة، والصفاقسي بست مباريات، والأفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى، التي التقى كل منها الأهلي في مواجهتين.