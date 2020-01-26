شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تحذير مبكر من حكم مباراة الأهلى والنجم الساحلى لجاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، الإسبانى جاريدو المدير الفنى لفريق النجم الساحلى التونسى بعد اعتراضه على إشهار البطاقة الصفراء لمحمد أمين بن عمر فى الدقيقة 3 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: حارس المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، خط الهجوم: أحمد الشيخ، جونيور أجايي، مروان محسن.

فيما ضم تشكيل النجم الساحلى كلاً من: حراسة المرمى: أشرف كرير، خط الدفاع: بهاء السلامي - زياد بوغطاس - عمار الجمل - مرتضى بن وناس، خط الوسط: محمد أمين عمر - مالك بعيو - سليم بوخنشوش - وجدي كشريدة - إيهاب المساكني، خط الهجوم: كريم العريبي.

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ويخوض الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الاهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

ولعب الأهلي أمام أندية تونس 44 مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، وتحمل مباراة اليوم الأحد رقم 45، وواجه الأهلي ست فرق تونسية في مقدمتها الترجي الرياضي، الذي التقى الأهلي في 20 مباراة، ثم النجم الساحلي بـ12 مباراة، والصفاقسي بست مباريات، والأفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى، التي التقى كل منها الأهلي في مواجهتين.