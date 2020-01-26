شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن إنجاز اليد: امتداد للنهضة برعاية ودعم الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الإنجاز الكبير الذى حققه منتخب مصر لكرة اليد بفوزه بلقب البطولة الأفريقية لكرة اليد وتأهله لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 يعد امتدادًا للنهضة الرياضية غير المسبوقة التى تشهدها مصر حاليًا وذلك بفضل الرعاية والدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية والتى أفرزت العديد من الإنجازات وتتضح معالمها يومًا بعد يوم من خلال العديد من الإنجازات التى يسعد بها الشعب المصرى فى العديد من اللعبات وفى مختلف المحافل والمناسبات الرياضية القارية والعالمية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي لا تألوا جهدًا فى سبيل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتهيئة الأجواء المناسبة وتوفير كل الإمكانات وتذليل العقبات أمام جميع الأبطال فى مختلف اللعبات لرفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا فى شتي المناسبات.

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وأكد صبحى أن الروح والعزيمة والأداء المتميز للاعبي المنتخب المصري لكرة اليد خلال منافساته بالبطولة الأفريقية كانت الدافع وراء هذا الإنجاز الكبير ومن المقرر أن يستقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بعثة المنتخب المصرى لكرة اليد والتى تصل فى الثالثة والنصف من عصر غدٍ الإثنين بمطار القاهرة.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره التونسى ليحصل على لقب البطولة الأفريقية و يضمن التأهل المباشر لأولمبياد طوكيو 2020، نجح منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو فى الفوز على نظيره التونسى بنتيجة 23/27، ليتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية ويخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر على تونس بنتيجة 15 / 11 فى لقاء شهد تفوق الفراعنة فى مواجهة صعبة خاصة أنها على أرض الخصم ووسط جماهيره ثم واصل الفراعنة التقدم لتنتهى المباراة بفارق 4 أهداف لمصر وبهذه النتيجة نجح الفراعنة فى حصد النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية.