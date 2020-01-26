شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المارد الأحمر يدعمونه بـ"يلا يا أهلى" قبل لقاء النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب النادى الأهلى مباراة هامة اليوم الأحد، مع النجم الساحلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وحرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ملعب السلام على مؤازرة فريقها قبل وصوله الملعب.

ودشن رواد تويتر، هاشتاج "يلا يا أهلى" لدعم المارد الأحمر فى المباراة الهامة، اليوم، وتصدر ضمن الأكثر تداولا فى الترند المصرى، وبين رواد الموقع اليوم الأحد، لدعم القلعة الحمراء، ومشوارها فى دورى أبطال افريقيا.



ترند مصر

وغرد رواد تويتر لدعم القلعة الحمراء، فقال أحدهم "إلعب برجولة، موت ع الكورة، أفريقيا للكبار وانت يا أهلي الأسطورة"، وقال آخر :" اثق في فايلر إن شاء الله نكسب"، وغرد آخر :" الأهلي ده حياتنا شفنا معاه المعجزات وتاريخه كله يحكي عن أغلي الإنجازات"، وقال آخر :" حلق يا علم غالي علينا ... رفرف يا علم عالي بينا... وارقص مع فوز الأهلي الليلة.. فرحونا إن شاء الله".

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فيما قال آخر :" ماتش النهارده مش عاوز فنيات ده عاوز رجالة بتلعب بروح وحماس عشان يرجعو هيبة الأهلي اللي ضاعت خالص وعاوز هتاف جماهير ميقفش".



التغريدات



جمهور الأهلى

ويدخل فريق النادى الأهلي، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، واحدة من أهم مبارياته فى الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلى التونسى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.