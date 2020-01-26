شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كهربا يشارك أمام النجم بديلاً لأحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، بمحمود كهربا بدلاً من أحمد الشيخ أمام النجم الساحلى فى الدقيقة 55 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ونجح النيجيرى جونيور أجايى فى تسجيل هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حارس المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، خط الهجوم: أحمد الشيخ، جونيور أجايي، مروان محسن.

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فيما ضم تشكيل النجم الساحلى كلاً من.. حراسة المرمى: أشرف كرير، خط الدفاع: بهاء السلامي - زياد بوغطاس - عمار الجمل - مرتضى بن وناس، خط الوسط: محمد أمين عمر - مالك بعيو - سليم بوخنشوش - وجدي كشريدة - إيهاب المساكني، خط الهجوم: كريم العريبي.

ويخوض الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الاهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

ولعب الأهلي أمام أندية تونس 44 مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، وتحمل مباراة اليوم الأحد رقم 45، وواجه الأهلي ست فرق تونسية في مقدمتها الترجي الرياضي، الذي التقى الأهلي في 20 مباراة، ثم النجم الساحلي بـ12 مباراة، والصفاقسي بست مباريات، والأفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى، التي التقى كل منها الأهلي في مواجهتين.