شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على النجم الساحلي بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والنجم الساحلى المقامة حاليًا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويلعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي.

وتضم قائمة البدلاء، شريف إكرامي -محمود متولي -وليد سليمان-أيمن أشرف -اليو بادجي -أحمد فتحي-كهربا وخرج من القائمة محمد مجدي قفشة في مفاجأة غير متوقعة، ويدير المباراة -التى يحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

جاءت البداية حماسية من جانب الفريقين وحاول الاهلي تسجيل هدف مبكر عن طريق الخط الأمامي أجاي ومروان والشيخ لكن دفاع الضيوف ظهر مُتماسك للغاية، وتألق محمد الشناوي حارس الاهلي وتصدى لتسديدة قوية من النجم الساحلي في الدقيقة السادسة ونجح في تحويل الكرة إلى ضربة ركنية لتضييع أول فرصة حقيقية في المباراة.

واصل الفريقان اللعب بحماس وظهر الفريق التونسي بشكل جيد وبادر الأهلي الهجمات ولم ينكمش دفاعيًا، فيما حاول الاهلي اختراق حصون النجم الساحلي.

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في الوقت الذى فشل فيه الأهلي في الوصول لمرمى حارس الضيوف نجح النجم في شن هجمة خطرة على الأهلي وانفرد كريم عريبي بمحمد الشناوي لكن الأخير تألق مرة أخرى وأنقذ الموقف ببراعة في الدقيقة 21، بعدها تسلم حسين الشحات كرة وخرج حارس النجم مرماه لكن الشحات سدد الكرة بعيدًا عن الشباك.

على فترات متباعدة يحاول الأهلي الوصول لمرمى الفريق التونسي لكن "اللمسة الأخيرة" مازالت بعيدة عن الأهلي وأهدر حسين الشحات فرص تسجيل هدف الأهلي الأول بعدما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس التونسي ثم واصل الأهلي الضغط لينجح أجاي في تسجيل هدف الأهلي الاول في الدقيقة 32 من متابعة جيدة لكرة ارتدت من دفاع الضيوف.

وواصل الأهلي الضغط على الفريق التونسي مُستغلاً دفعة معنوية جيدة عقب الهدف فيما لجأ الفريق التونسي للهجمة المرتدة، واشتعلت المباراة بين بطلي مصر وتونس وزاد الهجوم من جانب الفريقين لكن ينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.