شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي يتقدم للأهلي أمام النجم الساحلي فى الدقيقة 32 بأبطال أفريقيا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أجاي بالهدف الأول للنادي الأهلي فى الدقيقة 32 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي.

وتضم قائمة البدلاء، شريف إكرامي -محمود متولي -وليد سليمان-أيمن أشرف -اليو بادجي -أحمد فتحي-كهربا وخرج من القائمة محمد مجدي قفشة في مفاجأة غير متوقعة، ويدير المباراة -التى يحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

جاءت البداية حماسية من جانب الفريقين وحاول الأهلي تسجيل هدف مبكر عن طريق الخط الأمامي أجاي ومروان والشيخ لكن دفاع الضيوف ظهر مُتماسك للغاية، وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي وتصدى لتسديدة قوية من النجم الساحلي في الدقيقة السادسة ونجح في تحويل الكرة إلى ضربة ركنية لتضييع أول فرصة حقيقية في المباراة.

وواصل الفريقان اللعب بحماس وظهر الفريق التونسي بشكل جيد وبادر الأهلي الهجمات ولم ينكمش دفاعيًا، فيما حاول الأهلي اختراق حصون النجم الساحلي.

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في الوقت الذى فشل فيه الأهلي في الوصول لمرمى حارس الضيوف نجح النجم في شن هجمة خطرة على الأهلي وانفرد كريم عريبي بمحمد الشناوي لكن الأخير تألق مرة أخرى وأنقذ الموقف ببراعة في الدقيقة 21، بعدها تسلم حسين الشحات كرة وخرج حارس النجم مرماه لكن الشحات سدد الكرة بعيدًا عن الشباك.

على فترات متباعدة يحاول الأهلي الوصول لمرمى الفريق التونسي لكن "اللمسة الأخيرة" مازالت بعيدة عن الأهلي، وسدد الشحات كرة قوية في الدقيقة 30 لكن حارس الضيوف تصدى لها ببراعة.

ولعب الأهلي أمام أندية تونس 44 مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، وتحمل مباراة اليوم الأحد رقم 45، وواجه الأهلي ست فرق تونسية في مقدمتها الترجي الرياضي، الذي التقى الأهلي في 20 مباراة، ثم النجم الساحلي بـ12 مباراة، والصفاقسي بست مباريات، والأفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى، التي التقى كل منها الأهلي في مواجهتين.