شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو فتحى: فراعنة اليد رجالة وكنا واثقين من التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عمرو فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بنجوم منتخب مصر بعد تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا على حساب تونس على أرضها ووسط جماهيرها.

وقال فتحى فى تصريح لـ"الخليج 365": "كنا نثق بقوة فى تأهل المنتخب إلى أولمبياد طوكيو عبر أمم أفريقيا المؤهلة إلى الدورة الأولمبية".

وأشار فتحى إلى أن خبرات لاعبى منتخب مصر والمحترفين حسمت الأمور فضلاً عن الجلسات النفسية الدورية التى قام بها الجهاز الفنى لإعطار اللاعبين الثقة.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

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ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

أقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى.