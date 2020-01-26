شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكى: ردينا اعتبارنا بالتتويج الأفريقى والتأهل إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين زكى مدرب منتخب مصر لكرة اليد رد الفراعنة اعتبارهم بعد التتويج الأفريقي أمام تونس على أرضهم فى نهائى أمم أفريقيا وخطف تذكرة التأهل على أولمبياد طوكيو 2020.

وقال حسين زكى إن اللاعبين جميعهم قدموا ما عليهم فى البطولة وأثبتوا جدارتهم فى تخطى الصعاب خاصة أن البطولة كانت عرى أرض خصم النهائى.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

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وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

أقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى .