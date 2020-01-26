شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تربع "مصر" على عرش أفريقيا.. "الأحمر" يصل إلى 26 بطولة قارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أحمد الأحمر نجم الزمالك والمنتخب الوطنى لكرة اليد، للبطولة القارية رقم 26 بين مشاركاته مع الأندية والمنتخب الوطنى، بعدما نجح منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو بالفوز على المنتخب التونسى، بنتيجة 23/27، فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية ليخطف الفراعنة تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

تفاصيل ألقاب أحمد الأحمر القارية

أحمد الأحمر "ميسى" كرة اليد كما يلقبه محبيه من مواليد 27 يناير 1984 وهو ابن نجم الزمالك الأسبق مصطفى الأحمر، حيث استطاع اللاعب حفر اسمه بقوة فى قلوب محبى وعشاق كرة اليد المصرية و العالمية وذلك بسبب المهارات القوية وعنصر المراوغة الذى يتمتع به.

وحصد "الأحمر"، لقب أمم أفريقيا 3 مرات من قبل الأولى في 2004 كما توج باللقب في نسختي 2008 و2016 إلى جانب التتويج اليوم باللقب الرابع مع الفراعنة فيما سبق لنجم قلعة ميت عقبة حصد 19 لقبًا قاريًا على صعيد الأندية بقارتي أفريقيا وآسيا، وحصد أيضًا أحمد الأحمر مع المنتخب الوطنى ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 3 مرات.

Advertisements

أحداث فوز مصر باللقب القارى السابع

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر على تونس بنتيجة 15 / 11 فى لقاء شهد تفوق الفراعنة فى مواجهة صعبة خاصة أنها على أرض الخصم ووسط جماهيره ثم واصل الفراعنة تقدما لينتهى الشوط الثانى بنتيجة 27 / 23 لصالح مصر وبهذه النتيجة نجح الفراعنة فى حصد النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، تأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على حضور لقاء مصر والجزائر فى نصف النهائى، لتحفيز الفراعنة، لاسيما أنه وعد اللاعبين بصرف مكافآت استثنائية وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأجمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

وأقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.