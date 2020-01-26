صور.. الخطيب ومتعب وبيبو ومؤمن زكريا يدعمون الأهلي أمام النجم الساحلي

وجاء حضور مؤمن زكريا، لمتابعة المباراة من المقصورة الرئيسية للمباراة، قبل أيام من رحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتلقي العلاج.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة النجم الساحلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي.

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ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعًا شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.