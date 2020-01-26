شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظات تتويج منتخب اليد بالنجمة الأفريقية السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يحقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز على تونس بنتيجة 27 / 23 لتحقيق النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ويخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ونجح منتخب مصر فى تقديم عرض أكثر من رائع بعد تحويل التأخر إلى تقدم وانتفاضة بعد الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة وبتحقيق هذه البطولة تساوى منتخب مصر مع نظيره الجزائرى من حيث عدد البطولات، حيث حقق منتخب مصرالبطولة من قبل 6 مرات.

وتوج منتخب مصر بأول لقب أفريقى عام 1991 فى النسخة التى أقيمت فى مصر بالفوز على الجزائر فى النهائى، بينما حصد اللقب الثانى عام 1992 فى ساحل العاج على حساب تونس أما اللقب الثالث الذى توج به الفراعنة فجاء فى عام 2000 فى الجزائر بالفوز على محاربى الصحراء على أرضهم ووسط جماهيرهم، بينما توج المنتخب باللقب الرابع فى نسخة 2004 بمصر على حساب الجزائر أيضا .

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بينما توج الفراعنة باللقب الخامس عام 2008 فى أنجولا على حساب تونس، وأخيرا اللقب السادس عام 2016 على أرضه ووسط جماهيره والذى تأهل من خلالها إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 الأخيرة بالبرازيل أما منتخب الجزائر الحاصل على برونزية البطولة فحقق اللقب 7 مرات من قبل أعوام 1981، 1983، 1985، 1987، 1989، 1996، 2014 .

فيما توج المنتخب التونسى بلقب أمم أفريقيا 10 مرات من قبل أعوام، 1974، 1976، 1979، 1994، 1998، 2002، 2006، 2010، 2012، 2018 ، قبل أن يحرمه المنتخب الوطنى اليوم من اللقب الحادى عشر ليقتنص الفراعنة، النجمة الأفريقية السابعة بالفوز على نسور قرطاج فى رادس وسط الجماهير التونسية ليستطيع المنتخب المصرى تحقيق اللقب فى إنجاز رائع لأبطال اليد.



الأحمر يحمل كأس النجمة الإفريقية السابعة



منتخب مصر يفوز بكأس الأمم الإفريقية لليد