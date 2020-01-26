شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبهر للألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص بالدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق حفل افتتاح الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي وفى أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، تحتضنهم القاهرة بعد أن اكتمل وصول لاعبين من 42 دولة أفريقيا، وتشهد الألعاب ولأول مرة مساواة عدد اللاعبين الذكور مع الإناث 50-50 حيث يتنافسون في أربع رياضات في خماسيات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشى، وتستمر الألعاب حتى يوم 31 يناير، وهو آخر أيام رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقية وتعد ألعاب الاولمبياد الخاص أكبر حدث إنساني تشهده القارة السمراء.



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اقيم حفل الافتتاح على ستاد الدفاع الجوي 30 يونيو بالتجمع الخامس وفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص ، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية ، ثم دخول الاعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر ، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبد الوهاب ، ثم كلمة للرئيس الإقليمي افريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز ، وتتواصل الكلمات بكلمة للاعبين يلقى احد اللاعبين الافارقة وكلمة الحكام والمدربين ، ثم قسم اللاعبين ، ورفع الاعلام ، ثم دخول الشعلة وايقادها يجري بها عدد من اللاعبين الافارقة ، ثم إعطاء الاذن بانطلاق الألعاب ليبدأ بعدها حفل الافتتاح بعد أن تكون جميع الفرق المشاركة قد اخذت اماكنها في ستاد الدفاع الجوي

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افتتاح الالعاب الافريقية للاولمبياد الخاص افتتاح الالعاب الافريقية للاولمبياد الخاص

فيه أمل بصوت مدحت صالح

اغنية حفل الافتتاح التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر وقام بتلحينها الملحن بلال سرور عنوانا موحيا ومعبرا يحمل في كلماته الكثير من معاني الأمل والتحدي والعزيمة والاصرار بعنوان " فيه أمل " وقام بتوزيع اللحن هاني ربيع، وقام بالغناء المطرب الكبير مدحت صالح باللغة العربية بينما تغنى باللغتين الانجليزية والفرنسية كنزى تركي والكلمات باللغتين كتبهما لياسمين العبد.، وقام بالتوزيع الموسيقى هاني ربيع وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، ويشارك بعزف اللحن جيتار أحمد حسين، والساكس رضا



بعثة اثيوبيا بعثة اثيوبيا

ايبونتو ودعوة للأخوة

حمل استعراض الافتتاح اسم (ايبونتو) وهي من لغات البانتو في جنوب أفريقيا، وتشير إلى مفهوم قريب من المفاهيم الإنسانية و "الأخوة". في جنوب أفريقيا هذا المصطلح تم استخدامه، وخاصة من قبل الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا الحائز على جائزة نوبل للسلام والاستعراض من تصميم واخراج خالد مهيب، مي ابراهيم، هدير حلمى تحت اشراف مناضل عنتر المدير الفني لفرقة الرقص المسرحي المعاصر