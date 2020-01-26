بالفيديو.. لحظة اعتداء الجمهور التونسي على لاعبي منتخب مصر لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: ألقت الجماهير التونسية الزجاجات على صالة رادس المستضيفة لنهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد. وكانت المباراة تشير إلى الدقيقة 28، حيث ألقت الجماهير التونسية زجاجات لتصيب عمر الوكيل "بكار"، وممدوح هاشم. وغادر المنتخب المصري الصالة، لتتوقف المباراة. وعاد المنتخب للقاعة بعد دقائق، لتستكمل المباراة ويتوج المنتخب المصري ببطولة أفريقيا للمرة السابعة، والتأهل لأوليمبياد طوكيو.

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