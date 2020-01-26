مباشر.. المصري 0-0 نواذيبو.. الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تأهل النادي المصري البورسعيدي إلى دور ثمن النهائي بكأس الكونفدرالية بعدما حقق نتيجة الفوز بهدف نظيف على نظيره نواذيبو الموريتاني في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بالبطولة الأفريقية.

وسجل سعيدو سيمبوري هدف اللقاء الوحيد للنادي المصري في الدقيقة 86.

وضمن الفريق البورسعيدي التأهل للدور المقبل رفقة المتصدر بيراميدز صاحب الـ12 نقطة، بعد احتلاله للمركز الثاني برصيد 9 نقاط دون النظر لنتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام فريق رينجرز النيجيري.

وتوقف رصيد نواذيبو عند نقطتين في المركز الأخير، بينما جاء فريق رينجرز في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

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وأهدر إسلام عطية فرصة الهدف الأول بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 35 وسددها لتمر أرضية بجوار القائم.

وأضاع محمود وادي فرصة جديدة للنادي المصري في الدقيقة 77 بعدما سدد كرة برأسه ولكنها علت المرمى بقليل.

وكاد مفتاح طقطق إحراز هدف التقدم للفريق البورسعيدي في الدقيقة 79 بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت المرمى.

وسجل سعيدو سيمبوري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 بعدما تلقى تمريرة رأسية داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة سكنت الشباك.