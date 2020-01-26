لاعب بورفؤاد للملاكمة يتأهل مع المنتخب لقبل نهائي البطولة العربية

تأهل عمر عبد العليم لاعب بورفؤاد للملاكمة تحت 16 عام مع المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي المقرر له غدا الاثنين

بالبطولة العربية الأولى للناشئين المقامة في الكويت عقب تغلبه على بطل الدولة المستضيفة ويضمن ميدالية برونزية.ومن جانبه أكد نادر السحراوي بطل مصر وبورفؤاد السابق في الملاكمة والمدير الفني للعبة بالنادي ثقته الكبيرة في " عمر " مؤكدا انه قادر على تحقيق الذهب.