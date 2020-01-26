الارشيف / اخبار الرياضه

لاعب بورفؤاد للملاكمة يتأهل مع المنتخب لقبل نهائي البطولة العربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تأهل عمر عبد العليم لاعب بورفؤاد للملاكمة تحت 16 عام مع المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي المقرر له غدا الاثنين

بالبطولة العربية الأولى للناشئين المقامة في الكويت عقب تغلبه على بطل الدولة المستضيفة ويضمن ميدالية برونزية.
ومن جانبه أكد نادر السحراوي بطل مصر وبورفؤاد السابق في الملاكمة والمدير الفني للعبة بالنادي ثقته الكبيرة في " عمر " مؤكدا انه قادر على تحقيق الذهب.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب بورفؤاد للملاكمة يتأهل مع المنتخب لقبل نهائي البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا