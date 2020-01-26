المقاولون يواجه سرايا القبة وديًا..غدًا

أتفق نادي المقاولون العرب مع نظيره نادي سرايا القبة، على خوض مباراة ودية بين الفريقين ، في إطار الاستعداد لمباريات الدوري.
ويواجه المقاولون، سرايا القبة، غدًا الأثنين،
وفاز المقاولون على طنطا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن الأسبوع الـ١٥ من الدوري الممتاز.
ورفع المقاولون رصيده إلى ٣٢ نقطة، في المركز الثاني، بينما ظل طنطا في المركز الثالث عشر برصيد ١٣ نقطة.
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