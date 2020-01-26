وفاة أسطورة السلة الأمريكية كوبي براينت

لقي أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت مصرعه عن عمر يناهز 41 عامًا مساء اليوم الأحد، بعد أن تعرض لحادث تحطم مروحية خاصة به في كالفيرونيا.
وأوضحت تقارير صحفية أمريكية أنبراينت كان يسافر مع ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق، مشيرا إلى أنه تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص.
وكان براينت لاعب نادي لوس أنجلوس ليكرز الأسبق قد أعلن اعتزاله اللعب في عام 2016، وتداولت العديد من الأخبار في عام 2018 عن عودته إلي اللعب مرة أخري إلا أنه أكد عن عدم نيته في العودة للعب مرة أخري.
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