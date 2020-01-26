فخر الدين بن يوسف: الإسماعيلي بوابتي للتألق مجددًا

أعرب فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الجديد عن سعادته بتأهل الدراويش لنصف نهائي البطولة العربية علي حساب الاتحاد السكندري.

قال لاعب الدراويش الجديد إن اللاعبين جميعا كانوا على قدر المسئولية لذلك كان التأهل من نصيبنا.

وأشار فى تصريحات عقب المباراة: "سعيد للغاية بالانضمام للإسماعيلى الذى سيكون بوابتى للعودة للتألق من جديد".

وواصل: "جماهير الإسماعيلى لها سحر خاص على أداء اللاعبين، وأشكرهم جدا على دعمهم ومساندتهم لى ولباقى أعضاء الفريق". وأنهى حديثه: "سأبذل قصارى جهدى من أجل إسعاد الجماهير والمساهمة فى إعادة النادى لمنصات التتويج عربيا". اللاعبين جميعا كانوا على قدر المسئولية لذلك كان التأهل من نصيبنا.وأشار فى تصريحات عقب المباراة: "سعيد للغاية بالانضمام للإسماعيلى الذى سيكون بوابتى للعودة للتألق من جديد".وواصل: "جماهير الإسماعيلى لها سحر خاص على أداء اللاعبين، وأشكرهم جدا على دعمهم ومساندتهم لى ولباقى أعضاء الفريق". وأنهى حديثه: "سأبذل قصارى جهدى من أجل إسعاد الجماهير والمساهمة فى إعادة النادى لمنصات التتويج عربيا".

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