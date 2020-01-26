تشارلز نيامبي يشيد بحفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

أشاد تشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص في أفريقيا بحفل افتتاح أولى الدورات الأفريقية الأولمبياد الخاص باستاد الدفاع الجوي مساء الأحد، وهي البطولة التي تقام باستاد القاهرة والدفاع الجوي حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة أفريقية.

وتأتى إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020، تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد