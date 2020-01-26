المشرف على المقاولون: نستهدف المشاركة في أفريقيا وأشكر اللاعبين

قال محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب أن الفريق يستهدف المشاركة أفريقيًا في الموسم المقبل.

وأشاد محمد عادل بما يقدمه لاعبي الفريق من مستويات جيدة خلال المباريات كللت بتواجدهم في المركز الثاني بالوقت الحالي، مضيفًا: "أشكر

اللاعبين على هذا الأداء والروح، هم يقدمون أداء رائع".

وعن أزمة محمد طلعت الذي انتقل لسموحة بعد توقيعه للنادي السكندري، علق محمد عادل:" تواصل المهندس محسن صلاح رئيس النادي مع سموحة، وانتهى

الأمر، تلك النوع مت المشاكل يحتاج أن يحل بالعقل".

وفاز المقاولون على طنطا بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

ورفع المقاولون رصيده إلى ٣٢ نقطة، في المركز الثاني، بينما ظل طنطا في المركز الثالث عشر برصيد ١٣ نقطة.