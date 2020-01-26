أحمد الأحمر : التتويج بالبطولة الإفريقية لليد أمام تونس ثأر لنسخة 2010

أعرب أحمد الأحمر نجم المنتخب المصري لكرة اليد، عن سعادته بعد تتويج الفراعنة بالبطولة الإفريقية لليد على حساب تونس في نهائي البطولة. وقال الأحمر في تصريحات صحفية عقب نهائي البطولة، إن مصر استطاعت رد اعتبارها أمام تونس بعد خسارة البطولة الإفريقية نسخة 2010 امام تونس على ملعب ستاد القاهرة الدولي, البطولة، إن مصر استطاعت رد اعتبارها أمام تونس بعد خسارة البطولة الإفريقية نسخة 2010 امام تونس على ملعب ستاد القاهرة الدولي, وأضاف نجم منتخب مصر أن مصر توجت باللقب الإفريقي أمام تونس وعلى أرضهها ووسط جماهيرها. Advertisements وكانت مصر خسرت اللقب أمام تونس آنذاك بنتيجة 24 -21. يذكر ان تتويج مصر بالبطولة الإفريقية منحها التأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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